На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю была заключена 21 сделка

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрирована 21 сделка на 676 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из России закупили полиэтилен высокой плотности (ГК «Туркменгаз») и крашеные махровые изделия, а коммерсанты из Объединенных Арабских Эмиратов, Азербайджана и Киргизии приобрели хлопчатобумажную пряжу.

За манатные средства бизнесмены из России купили ковер ручной работы, а предприниматели из ОАЭ и Великобритании – хлопчатобумажную пряжу. Сумма сделок превысила 3 миллиона манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели хлопок-волокно, полиэтилен высокой плотности и полипропилен (ГК «Туркменгаз») на общую сумму около 18 миллионов манатов.

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