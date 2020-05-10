Президент Туркменистана принял замминистра обороны России

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял заместителя министра обороны Российской Федерации, генерал-полковника Александра Фомина.

Гость прибыл с почетной миссией – принять участие в торжествах по случаю 75-й годовщины Победы, передать в этот знаменательный день боевое знамя 748-го стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта, в котором воевал дед главы туркменского государства Бердымухамед Аннаев, а также личное дело фронтовика.

Передав Гурбангулы Бердымухамедову поздравления по случаю Дня Победы от президента России Владимира Путина, Фомин отметил героизм и мужество воинов 748-го стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии. По его словам, только за 1943-1944 годы они получили 250 благодарностей от имени высшего военного руководства и были удостоены 2500 орденов и медалей.

Выразив уверенность в дальнейшем укреплении дружбы и стратегического партнерства между Туркменистаном и Россией, Гурбангулы Бердымухамедов передал Владимиру Путину и всему братскому российскому народу поздравления по случаю 75-летия Победы, пожелания здоровья, счастья и благополучия.

© TURKMENISTAN.RU, 2020