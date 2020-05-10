В Туркменистане прошли торжества в честь Дня Победы

В Ашхабаде состоялись торжества по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В праздничных мероприятиях принял участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Торжества начались с возложения цветов в мемориальном комплексе «Народная память». Венки к памятникам в честь защитников Родины и жертв разрушительного ашхабадского землетрясения 1948 года возложили глава государства, ветераны войны и труда, руководители парламента, правительства, общественных организаций, политических партий и иностранные дипломаты. Цветы к подножию обелисков также возложили заместитель министра обороны Российской Федерации, генерал-полковник Александр Фомин и члены российской делегации, прибывшие на празднование Дня Победы в Туркменистан.

Затем торжества продолжились военным парадом. Перед началом парада слово было предоставлено президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

Как отметил в своем выступлении глава государства, воины из Туркменистана, прошедшие великую войну, продемонстрировали высокий образец доблести, героизма и преданности Родине. Свыше 70 тысяч из них были награждены орденами и медалями, 104 воина удостоены высокого звания Героя Советского Союза, а 15 - стали полными кавалерами ордена Славы.

Также туркменский лидер отметил, что высокий гуманизм и несгибаемый дух туркменских женщин, сдавших в Фонд обороны около 7400 килограммов золотых и серебряных украшений.

Затем слово было предоставлено заместителю министра обороны Российской Федерации, генерал-полковнику Александру Фомину. Высокий гость рассказал, что свыше 300 тысяч бойцов Туркменистана приняли участие в сражениях на всех фронтах войны и дошли до стен рейхстага, а в тылу был второй фронт, на котором матери, жены и даже дети своим трудом приближали этот светлый день.

«Во имя сохранения исторической памяти братскому туркменскому народу передается на вечное хранение боевое знамя 748-го стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта. Оно, в том числе, станет напоминанием о той жертве, которую принес туркменский народ для приближения Победы. Именно под этим знаменем ходил в бой Бердымухамед Аннаев – дед уважаемого Гурбангулы Мяликгулыевича, президента Туркменистана. Преклоняемся перед всеми ветеранами, поколением победителей», – сказал в заключение замминистра обороны РФ.

После этого состоялся военный парад подразделений Вооруженных сил Туркменистана, часть которых была одета в военную форму времен Великой Отечественной войны и вооружена автоматами ППШ и карабинами той поры.

Украшением праздничного парада в честь 75-й годовщины Победы стало шествие военнослужащих на ахалтекинских конях. Во время Великой Отечественной войны были сформированы 97-я и 98-я туркменские конные дивизии, которые прошли боевой путь от Сталинграда до Берлина.

Большой интерес зрителей вызвало прохождение военной техники тех лет. Мимо трибун, вызывая оживление, проехали легковой автомобиль «Газ-67Б», грузовые автомобили «ЗИС–5» и «УРАЛ-ЗИС» с установленными на них пулеметами, и легендарная машина БM-13 «Катюша».

В заключение военного парада на грузовых КАМАЗах были провезены лучшие средние танки Второй мировой – T-34 и противотанковые самоходные артиллерийские установки Су-100, хорошие знакомые зрителям по документальным и художественным фильмам о войне.

После военного парада стоялось шествие «Бессмертного полка», в котором приняли участие жители Ашхабада и дипломаты посольства России в Туркменистане. В числе многочисленных портретов фронтовиков был также пронесен портрет фронтовика Бердымухамеда Аннаева – деда президента Туркменистана.

Завершающим аккордом праздничных мероприятий в честь 75-летия Победы стал праздничный фейерверк, озаривший ночное небо Ашхабада тысячами огней. Праздничные торжества в честь Дня Победы прошли во всех регионах Туркменистана.

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