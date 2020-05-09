В Ашхабаде состоялось шествие «Бессмертного полка»

В ашхабадской Туркмено-российской школе имени А.С. Пушкина прошла акция «Бессмертный полк» в честь 75-летия Победы.

В торжественном шествии, проводимом по инициативе посольства России в Туркменистане, приняли участие ученики школы с портретами своих родственников – дедов, прадедов и даже прапрадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне. Перед началом акции состоялся митинг, на котором выступил советник-посланник диппредставительства РФ в Туркменистане Константин Шлыков, поздравивший ветеранов войны, учителей школы, родителей и участников «Бессмертного полка» с 75-летием Победы.

Дипломат отметил, что 75 лет назад закончилась самая кровопролитная в истории человечества война, и главные уроки, которые человечество извлекло из Второй мировой войны – это недопустимость повторения ее ужасов. Советник-посланник также напомнил, что «именно эти уроки и привели к созданию, тоже 75 лет назад, Организации Объединенных Наций, в рамках которой успешно сотрудничают Россия и нейтральный Туркменистан.

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