В МИД Туркменистана прошел брифинг по вопросам здравоохранения

В МИД Туркменистана в формате видеоконференции прошел брифинг на тему «Международное сотрудничество Туркменистана в сфере здравоохранения».

Участие в онлайн-встрече приняли представители ряда туркменских министерств и ведомств, дипломатических миссий иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Ашхабаде, политологи, руководители медицинских университетов Белоруссии, Азербайджана и Грузии, а также представители местных и зарубежных СМИ.

На брифинге было отмечено, что в Туркменистане ведется системная работа по модернизации материально-технической базы здравоохранения, внедрению инновационных методик и передовых технологий. Продолжается активное налаживание связей как с медицинскими центрами, так и крупнейшими научно-образовательными учреждениями других стран.

Также в ходе брифинга было подчеркнуто, что сегодня в Туркменистане развернута масштабная работа по предупреждению опасных инфекционных болезней, в частности, новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Участники встречи отметили эффективность принимаемых в Туркменистане мер по совершенствованию здравоохранения и подготовке высококвалифицированных кадров, а также обменялись мнениями о перспективах международного сотрудничества в сфере здравоохранения.

© TURKMENISTAN.RU, 2020