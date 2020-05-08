В Туркменистане чествуют ветеранов

В Ашхабаде состоялась торжественная церемония награждения юбилейной медалью «К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» ветеранов войны, жен участников войны и ветеранов труда, работавших в годы войны в тылу. На торжество были приглашены представители министерств и ведомств, общественно-политических организаций, курсанты военной школы и Военного института, военнослужащие Вооруженных сил Туркменистана.

Со словами поздравления к ветеранам обратился председатель Демократической партии Туркменистана Ата Сердаров. Он заверил ветеранов, что общественно-политические организации сделают все, чтобы никогда не угасла память о ратном и трудовом подвиге защитников Отечества, и не прерывалась связь поколений. Он подчеркнул, что патриотическое воспитание было и останется приоритетным направлением в работе политических партий и общественных организаций страны.

В свою очередь, ветераны вы­ разили слова благодарности президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова за заботу о людях старшего поколения, за поли­тику мира, укрепление в обществе лучших национальных традиций, на которых были воспитаны те, кто отстоял в годы войны свободу и независимость Родины.

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