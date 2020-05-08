В Туркменистане открыли современную ветеринарную клинику и комплекс для временного содержания домашних животных

В городе Анау под Ашхабадом введена в строй новая ветеринарная клиника и комплекс для временного содержания домашних животных. В церемонии открытия этих объектов принял участие председатель Ассоциации «Туркменские алабаи», министр промышленности и строительного производства Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Ветеринарная клиника, предназначенная прежде всего для собак и кошек, представляет собой современный лечебно-диагностический центр, оснащенный передовым медицинским оборудованием. Здесь созданы все условия для выявления заболеваний домашних животных и их профессионального лечения. Клиника оснащена лечебно-диагностической аппаратурой от известных производителей.

Предусмотрена здесь и служба неотложной скорой помощи с выездом на дом к владельцу. Коллектив ветеринарной клиники также готов помочь сельскохозяйственным животным, пернатым домашним питомцам и представителям экзотических видов животного мира.

Рядом с ветеринарной клиникой возведен комплекс для временного содержания животных, или как его еще можно назвать, зоогостиница. Это первое в своем роде учреждение в Туркменистане, созданное на государственном уровне. Комплекс предназначен для временного содержания домашних животных, хозяева которых уехали в отпуск, командировку и т.д. Обращение клиента начинается с ветеринарного первичного осмотра питомца, поскольку зоогостиница рассчитана на здоровых «постояльцев». После проверки специалистом состояния питомца и подтверждения его здоровья животное регистрируется и принимается на проживание.

После открытия этих объектов Сердар Бердымухамедов передал от имени президента Туркменистана чистопородных алабаев городу Ашхабаду, пяти областям страны, а также Министерству внутренних дел и Государственной пограничной службе.

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