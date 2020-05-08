В ходе туркмено-турецких политических консультаций была рассмотрена ситуация с пандемией COVID-19

Состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Туркменистана и Турецкой Республики в формате видеоконференции.

Туркменскую делегацию возглавил заместитель главы МИД Туркменистана Вепа Хаджиев, а турецкую – директор главного управления стран Центральной Азии и Кавказа МИД Турции Йонет Джан Тезель.

Дипломаты рассмотрели ситуацию с пандемией коронавируса, включая меры по противодействию ее распространению и варианты сотрудничества в этой сфере. Также обсуждалось воздействие пандемической ситуации на торгово-экономические связи двух стран, в частности, вопросы, связанные с транспортными перевозками.

Говоря о необходимости скоординированных действий во время восстановления экономической деятельности, стороны отметили роль Межгосударственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству и Туркмено-турецкого делового совета. Также стороны обсудили вопросы взаимодействия в сфере энергетики.

© TURKMENISTAN.RU, 2020