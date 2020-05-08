Обсуждены вопросы активизации создания транспортного коридора Каспийское море - Черное море

В МИД Туркменистана состоялась рабочая встреча по видеосвязи представителей Туркменистана, Азербайджана, Грузии и Румынии, обсудивших проект четырехстороннего межправительственного соглашения о создании международного транспортного коридора Каспийское море – Черное море.

Туркменской стороной ранее были подготовлены предложения по этому проекту, в частности, связанные с созданием рабочей комиссии на уровне экспертов для обсуждения экономических, логистических и технических вопросов.

В ходе нынешних онлайн-переговоров была отмечена важная роль Каспийского бассейна как крупного транспортно-логистического узла. Было подчеркнуто, что соединение Каспийского и Черноморского регионов транспортным коридором, безусловно, открывает огромные перспективы для развития экономического партнерства, производственной и энергетической кооперации, торговли и инвестиций.

Стороны отметили важность налаживания взаимовыгодных контактов в сфере логистики, обеспечивающей стабильные грузоперевозки по различным направлениям.

© TURKMENISTAN.RU, 2020