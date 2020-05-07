Генеральный секретарь ОБСЕ провел переговоры в формате видеосвязи в парламенте и МИД Туркменистана

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер провел онлайн-встречи в Меджлисе (парламенте) и МИД Туркменистана. На встрече с туркменскими парламентариями был обсужден широкий круг вопросов взаимодействия в законодательной сфере и в рамках международных парламентских организаций. В частности, был отмечен опыт Туркменистана по модернизации национального законодательства с учетом общепризнанных норм международного права. В этой связи было обсуждено создание в Туркменистане двухпалатного парламента.

Вопросы формирования в международной жизни более благоприятного климата для поддержания мира и всеобщей безопасности были обсуждены в ходе онлайн-переговоров генерального секретаря ОБСЕ с руководителями туркменского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили совместные проекты, которые намечено реализовать в политической, экономической и гуманитарной сферах. По мнению сторон, они нацелены на сложение усилий на таких важных направлениях, как укрепление безопасности, борьба с угрозами и вызовами современности, диверсификация экономики, энергоэффективность, изменение климата и т. д.

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