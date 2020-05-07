Туркменистан планирует получить статус наблюдателя в ВТО на следующей сессии Генерального совета организации

Вопросы членства Туркменистана во Всемирной торговой организации в качестве наблюдателя обсуждались в ходе онлайн-переговоров постоянного представительства Туркменистана при отделении ООН в Женеве с экспертами ВТО.

Туркменская сторона проинформировала представителей ВТО о проделанной Ашхабадом работе по получению статуса наблюдателя в этой международной организации. В частности, речь идет о заседаниях правительственной комиссии по вступлению Туркменистана в ВТО, состоявшихся 15 апреля и 4 мая текущего года. Также туркменской стороной для ВТО был подготовлен обзор экономической политики и режима внешней торговли Туркменистана.

В ходе встречи стороны обсудили возможности рассмотрения вопроса о предоставлении Туркменистану статуса наблюдателя во Всемирной торговой организации на следующей сессии Генерального совета ВТО.

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