Государственное информагентство Туркменистана и Белорусское телеграфное агентство подписали меморандум о сотрудничестве

В целях развития партнерства в области обмена информацией Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH) и Республиканское унитарное предприятие «Белорусское телеграфное агентство» («БЕЛТА») по дипломатическим каналам подписали меморандум о сотрудничестве в сфере обмена новостными материалами.

«БЕЛТА» – крупнейшее информагентство Республики Беларусь со столетней историей, публикующее материалы на шести языках для аудитории в 180 странах. Сегодня Белорусское телеграфное агентство – главный источник официальной информации и новостей страны.

В соответствии с меморандумом информагентства Туркменистана и Белоруссии планируют расширять сотрудничество, связанное с новостными материалами, обеспечивать информационную поддержку официальных мероприятий, проводимых на территории обеих стран, осуществлять обмен журналистами и фотокорреспондентами. Меморандум также предусматривает возможность проведения совместных форумов и других мероприятий.

Туркменское агентство ТДХ уже развивает такое партнерство с Азербайджанским государственным информагентством (АзерТАдж), агентством международной информации Trend, корпорацией «Associated Press of Pakistan» (Пакистан), Национальным информационным агентством Узбекистана, Международным информационным агентством «Казинформ» и телевизионным каналом Russia Today (Россия).

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