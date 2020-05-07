Президенты Туркменистана и Узбекистана по телефону обсудили вопросы двустороннего взаимодействия

В ходе телефонного разговора президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества.

Выразив слова сопереживания народу Узбекистана в связи с произошедшим на днях стихийным бедствием, повлекшим значительные разрушения в ряде населенных пунктов соседней страны, Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул готовность туркменской стороны предоставить пострадавшим районам необходимую помощь в восстановлении инфраструктуры. Глава государства отметил, что соответствующие туркменские ведомства готовы связаться с узбекскими коллегами для определения возможностей ликвидации последствий стихийного бедствия.

Стороны также отметили, что эффективных и решительных совместных действий требует и дальнейшее противодействие пандемии коронавируса. Отметив, что пандемия негативно влияет на мировую экономику и международные связи, туркменский лидер подчеркнул необходимость активизировать усилия по противодействию распространению этой опасной инфекции. Речь, в частности, идет об осуществлении скоординированных санитарно-карантинных мероприятий на границе между двумя странами. В настоящее время четко налажена работа контрольно-пропускного пункта «Фараб-Алат». Туркменистан со своей стороны построил терминал по дезинфекции, аналогичные работы также проводятся с узбекской стороны.

Туркменский лидер выразил также благодарность узбекским властям за хорошее отношение к находящимся сейчас в Узбекистане туркменским гражданам, в частности, студентам, для которых созданы все необходимые условия для жизни и учебы. Туркменская сторона также прилагает максимум усилий для создания благоприятных условий для пребывающих на территории Туркменистана узбекских граждан. Гурбангулы Бердымухамедов заверил своего узбекского коллегу, что Узбекистан может рассчитывать на всемерную поддержку и содействие со стороны туркменских соседей.

Пользуясь возможностью, главы двух дружественных государств обменялись поздравлениями по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне и адресовали ветеранам войны пожелания крепкого здоровья, счастья и долголетия.

Также президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев обменялись поздравлениями и добрыми пожеланиями по случаю священного для мусульман месяца Ораза.

© TURKMENISTAN.RU, 2020