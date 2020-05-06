Президент Туркменистана дал правительству ряд поручений по противодействию пандемии

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обозначил основные направления работы правительства по противодействию пандемии COVID-19.

Выступая на выездном заседании правительства в городе Туркменбаши, посвященном опасности распространения коронавируса, глава государства отметил необходимость регулярно пополнять запасы лекарственных препаратов, расходных материалов, медоборудования и обеззараживающих средств для профилактики острой пневмонии, ее диагностики и лечения.

Туркменский лидер поручил продолжать учебные занятия со всеми медицинскими работниками по профилактике, диагностике и лечению острого вирусного воспаления легких. Он подчеркнул, что для выявления данного заболевания необходимо закупить лабораторные тест-системы и постоянно пополнять их запасы.

По мнению президента, для проведения медицинского обследования граждан на всех КПП государственной границы нужно создать карантинные зоны, оснащенные необходимым оборудованием и отвечающим международным требованиям.

В связи с научными прогнозами и ожиданием второй волны коронавирусной инфекции глава государства отметил необходимость создать страховой запас лекарственных средств и медицинского оборудования, а на базе промышленных отраслей страны наладить производство дополнительного медицинского оборудования.

Также президент поручил обеспечить постоянный контроль над эпидемиологическим состоянием в стране, а Чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней в связи с приближением летнего сезона в короткие сроки подготовить предложения по организации в этом году летнего отдыха и туризма на Каспии, в туристической зоне «Аваза» и других регионах страны.

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