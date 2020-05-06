Туркменистан передал России свои товары в качестве жеста дружбы и добрососедства

Туркменистан в качестве жеста дружбы и добрососедства передал России товары, произведенные на туркменских предприятиях. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее распоряжение на выездном заседании правительства в городе Туркменбаши, подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает Министерству промышленности и строительного производства, Министерству текстильной промышленности, Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Министерству торговли и внешнеэкономических связей, госконцернам «Туркменхимия» и «Туркменгаз», Союзу промышленников и предпринимателей, а также администрациям Ахалского, Лебапского и Марыйского велаятов (областей) безвозмездно передать России соответствующую продовольственную продукцию, товары и материалы.

«В канун общего праздника – Дня Победы, в знак дружбы и добрососедства в Российскую Федерацию будут направлены товары, произведенные в нашей стране. Это еще одно проявление неразрывных связей между двумя государствами и народами», – сказал туркменский лидер, подписывая документ на заседании кабмина.

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