Президент Туркменистана принял участие в онлайн-встрече Движения неприсоединения

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в онлайн-встрече на высшем уровне Движения неприсоединения в формате контактной группы, посвященной противодействию COVID-19.

Основной темой форума была обозначена консолидация общих усилий в борьбе с пандемией коронавируса, ставшей новым, крайне серьезным вызовом для всего мирового сообщества.

На встрече выступил президент Туркменистана, который поблагодарил председателя Движения неприсоединения, президента Азербайджана Ильхама Алиева за инициативу проведения переговоров по теме противодействия коронавирусу.

В своей речи глава государства остановился на некоторых аспектах этой проблемы, отметив, что эффективное противодействие пандемии требует от всего международного сообщества коллективных и солидарных действий. В этой связи глава Туркменистана предложил разработать и принять в рамках Движения неприсоединения программный документ, включающий основные принципы солидарной деятельности государств-членов в борьбе с эпидемиями, а также комплекс мер, нацеленных на их предупреждение и искоренение.

Туркменский лидер в своем выступлении особое внимание уделил вопросам взаимоотношений между Движением неприсоединения и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Он отметил, что назрела необходимость в создавшейся ситуации наладить эффективные каналы партнерства между Движением неприсоединения и ВОЗ, прежде всего по линии медицинских сообществ.

В заключение туркменский лидер заявил, что обеспечение прочного мира и безопасности является главным, решающим условием достижения всех поставленных целей, полного преодоления нынешнего кризиса. По его словам, государства Движения неприсоединения должны решительно заявить о своей твердой приверженности мирному решению всех международных споров и противоречий.

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