|04.05.20 10:39
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Президент Туркменистана подарит ученикам первых классов около 160 тысяч компьютеров
В целях создания благоприятных условий для получения современного образования молодым поколением президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о вручении компьютеров в подарок школьникам, принимаемым в 2020-2021 учебном году в первый класс средних общеобразовательных школ Туркменистана.
Согласно документу, Министерству образования Туркменистана разрешено заключить с совместным предприятием «Agzybirlik tilsimaty» контракт на закупку произведенных в Туркменистане 159374 компьютеров, их установку в образовательных учреждениях и техническое обслуживание.
В Туркменистане с 2011 года ученикам первых классов средних школ страны дарят от имени главы государства компьютеры.
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