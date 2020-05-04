На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 46 сделок На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 46 сделок на 2 миллиона 375 тысяч долларов США. В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов закупили карбамид (ОАО «Туркменсенагат экспорт-импорт»). Махровые изделия и хлопчатобумажная пряжа стали предметом сделок коммерсантов из Азербайджана, Афганистана, Грузии, Киргизии, ОАЭ, России и Турции. За манатные средства бизнесмены из Армении, Великобритании, Канады, Объединённых Арабских Эмиратов и Турции приобрели хлопчатобумажную пряжу на общую сумму около 25 миллионов манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили полиэтилен высокой плотности (ГК «Туркменгаз»), хлопок-волокно, строительные материалы. Общая сумма сделок составила 8 миллионов 709 тысяч манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2020