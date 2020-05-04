Туркменистан доставил в Афганистан гуманитарную помощь

Туркменистан доставил в Исламскую Республику Афганистан гуманитарную помощь. Соответствующее распоряжение было подписано президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым 30 апреля.

Руководители и представители велаята Фарьяб соседней страны с признательностью приняли помощь от туркменского народа и выразили искренние слова благодарности Туркменистану за всестороннюю поддержку и внимание к нуждам народа Афганистана. Гуманитарный груз состоит из продовольственных продуктов туркменского производства.

Туркменистан, успешно реализуя политику постоянного нейтралитета, поддерживает дружественные отношения со всеми странами мира, в частности со своими непосредственными соседями. Ашхабад, активно участвуя в международных процессах, направленных на поддержание мира, стабильности и безопасности в регионе, вносит важный вклад в региональную и международную социально-экономическую интеграцию соседнего Афганистана.

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