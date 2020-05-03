Шахматисты Туркменистана и Армении провели первую встречу онлайн

Шахматные сообщества Туркменистана и Армении провели первую дистанционную встречу, в которой приняли участие руководители федераций, гроссмейстеры, мастера спорта, международные судьи, тренеры ФИДЕ и просто давние друзья, когда-то «сражавшиеся» на разных турнирах друг с другом.

Туркменскую сторону возглавил председатель Национальной федерации шахмат Мыратдурды Хашаев, а армянскую – первый вице-президент Федерации шахмат Армении, директор шахматной академии Смбат Лпутян.

На встрече были затронуты вопросы сотрудничества в сфере шахматного образования, подготовки учителей и тренеров, а также методы онлайн-обучения шахматам.

В ходе встречи стороны договорились дать старт новому формату сотрудничества – обмену опытом в формате онлайн в области методики преподавания шахмат, проведения открытых турниров двух стран и т. д.

В завершение видеомоста, организованного при содействии посольства Туркменистана в Ереване, его участники выразили стремление развивать сотрудничество между шахматными сообществами двух стран, используя в том числе возможности интернет-общения.

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