Глава МИД Туркменистана и заместитель Госсекретаря США обсудили продовольственную безопасность Афганистана

Вопросы развития туркмено-американского сотрудничества обсудили в ходе телефонного разговора вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл.

Как сообщает посольство США в Ашхабаде, главное внимание стороны уделили обсуждению усилий по обеспечению продовольственной безопасности Афганистана во время пандемии COVID-19 и поддержке мирного процесса в этой стране.

Также туркменское внешнеполитическое ведомство сообщает, что стороны в ходе телефонного разговора отметили важность совместных усилий в борьбе с пандемией коронавируса, обратив внимание на позитивные примеры взаимной поддержки в нынешней ситуации.

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