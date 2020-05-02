Главы МИД Туркменистана и Ирана по телефону обсудили вопросы противодействия пандемии Перспективы развития двусторонних отношений обсудили в ходе телефонного разговора вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и глава МИД Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф. Особое внимание стороны уделили вопросам скорейшей реализации договоренностей, достигнутых между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Ирана Хасаном Рухани во время состоявшегося накануне телефонного разговора. В частности, главы внешнеполитических ведомств двух государств-соседей особо отметили важность совместной работы по противодействию пандемии. В этой связи было подчеркнуто, что в ближайшее время стороны предпримут необходимые меры для обеспечения высокого уровня санитарного, фитосанитарного контроля и ветеринарного надзора с целью безопасного с эпидемиологической точки зрения перемещения транспорта и грузов через туркмено-иранскую границу. © TURKMENISTAN.RU, 2020