В Туркменистане создана ассоциация «Туркменские алабаи»

В Туркменском сельскохозяйственном университете состоялось учредительное собрание, посвященное созданию ассоциации «Туркменские алабаи». В мероприятии приняли участие руководители и представители ряда министерств, общественных организаций, профессорско-преподавательский состав сельскохозяйственного вуза, кинологи и другие специалисты.

На обсуждение были вынесены организационные вопросы: учреждение ассоциации, утверждения ее устава, выборы руководителя, членов администрации и контрольно-ревизионной комиссии. Выступившие на собрании отмечали, что создание профильной ассоциации будет способствовать развитию лучших традиций национальной школы собаководства, разведению алабаев на системной основе, применению методов народной селекции и современных достижений науки.

В ходе собрания были приняты документы об учреждении ассоциации «Туркменские алабаи». На пост руководителя ассоциации была предложена кандидатура Сердара Бердымухамедова, который по итогам голосования был единогласно избран на эту должность. Далее слово было предоставлено вновь избранному руководителю ассоциации, который выразил признательность за оказанное доверие и рассказал о своем видении предстоящей работы нового объединения, его целей и планов.

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