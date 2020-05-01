В формате онлайн обсуждены аспекты туркмено-российского сотрудничества в сфере морских грузоперевозок и логистики

В Министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана состоялись переговоры в режиме онлайн с руководством российской компании «ТРАНСОЙЛ-Терминал». С туркменской стороны во встрече также приняли участие представители внешнеполитического ведомства и Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы взаимодействия в области морских грузоперевозок, логистики и поставок сельскохозяйственной продукции из России в Туркменистан. Было отмечено, что для успешного расширения торгово-экономических связей имеются все условия, в том числе развитая портовая инфраструктура на Каспии.

Представители российского бизнеса ознакомили туркменских коллег с возможностями своей компании, располагающей специализированным терминалом для приема и отгрузки растительных масел из железнодорожного, автомобильного и водного транспорта, а также их хранения в резервуарном парке.

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