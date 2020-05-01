Туркменистан в месяц поста направит в Афганистан гуманитарную помощь Туркменистан, руководствуясь принципами добрососедства и солидарности, направит в Исламскую Республику Афганистан продовольственную помощь в честь наступления поста священного месяца. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее распоряжение подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. Документ предписывает Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды, а также Союзу промышленников и предпринимателей Туркменистана безвозмездно передать Афганистану соответствующую продовольственную продукцию в качестве гуманитарной помощи. МИД Туркменистана предписано обеспечить отправку и организованную передачу гуманитарной помощи получателям в Афганистане. © TURKMENISTAN.RU, 2020