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01.05.20 09:33

Туркменистан в месяц поста направит в Афганистан гуманитарную помощь

Туркменистан, руководствуясь принципами добрососедства и солидарности, направит в Исламскую Республику Афганистан продовольственную помощь в честь наступления поста священного месяца. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее распоряжение подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды, а также Союзу промышленников и предпринимателей Туркменистана безвозмездно передать Афганистану соответствующую продовольственную продукцию в качестве гуманитарной помощи. МИД Туркменистана предписано обеспечить отправку и организованную передачу гуманитарной помощи получателям в Афганистане.

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