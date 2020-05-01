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01.05.20 08:22

Ветераны войны Туркменистана будут награждены юбилейной медалью к 75-летию Победы

Ветераны войны Туркменистана будут награждены юбилейной медалью «К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующие указы и постановление подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документы предписывают наградить ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, жен участников войны и ветеранов труда, работавших в тылу в годы войны, юбилейной медалью «К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Соответствующим государственным учреждениям, областным администрациям и мэрии Ашхабада поручено организовать торжественное проведение церемоний награждения ветеранов юбилейной медалью и ценными подарками.

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