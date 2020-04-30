Президенты Туркменистана и Ирана в ходе телефонного разговора обсудили пандемию коронавируса

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани в ходе телефонного разговора обсудили пандемию коронавируса нового типа.

Главы соседних государств обменялись взаимными поздравлениями по случаю наступления священного месяца Ораза, адресовав пожелания мира, благополучия и процветания народам Туркменистана и Ирана.

В ходе телефонного разговора собеседники дали высокую оценку межгосударственному диалогу, в основу которого заложены традиции добрососедства.

В продолжение беседы главы двух государств также обсудили тему пандемии коронавируса (COVID-19), охватившей широкое географическое пространство и оказывающей негативное влияние на жизнь многих государств и народов. Как отмечалось, распространение коронавирусной инфекции нового типа обрело глобальный характер и стало причиной возникновения кризисных ситуаций в мире.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан всецело поддерживает усилия мирового сообщества в борьбе с пандемией COVID-19. «Наша страна выступает за активизацию международного сотрудничества, направленного на выработку согласованных шагов для успешного противодействия этой опасной угрозе и опирающегося на такие непреходящие общечеловеческие ценности, как гуманизм, взаимная поддержка и солидарность», – сказал туркменский лидер.

© TURKMENISTAN.RU, 2020