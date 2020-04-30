В Туркменистан поступила очередная партия большегрузных автомобилей «КАМАЗ»

В Туркменистан из России поступила очередная партия грузовых автомобилей «КАМАЗ 6520». Автомобильная техника, доставленная в международный порт Туркменбаши на Каспии, будет распределена по предприятиям, подведомственным агентству «Туркменавтотранспорт», для использования на строительных площадках Туркменистана.

В июне прошлого года президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о закупке для нужд министерств и ведомств страны у компании «КАМАЗ» в 2020-2021 года около двух тысяч автомобилей и специальных автотранспортных средств. В течение нынешнего года от российского автогиганта уже получено более 180 единиц техники «КАМАЗ».

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