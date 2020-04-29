Состоялось второе заседание Туркмено-астраханского совместного совета по вопросам предпринимательства

Второе заседание Туркмено-астраханского совместного совета по вопросам предпринимательства (ТАССВП) состоялось в формате видеоконференции. Туркменскую сторону представляли руководящие сотрудники Министерства промышленности и строительного производства, Министерства текстильной промышленности, а также МИД, Торгово-промышленной палаты, агентства «Türkmendeňizderýaýollary» («Туркменские морские и речные пути»), Союза промышленников и предпринимателей.

С российской стороны в видеоконференции приняли участие министры промышленности и природных ресурсов, а также сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, глава Агентства международных связей Астраханской области, директор АО «Морской торговый порт «Оля», президент союза «Астраханская торгово-промышленная палата», сотрудники МИД Российской Федерации.

Участники совета с удовлетворением констатировали высокий уровень и нарастающую динамику сотрудничества, успешно развивающегося в рамках туркмено-российского межгосударственного диалога, выстраиваемого на принципах стратегического партнерства. «Туркменистан является одним из основных партнеров Астраханской области в Каспийском регионе. Наши экономики взаимно дополняют друг друга», – заявил в своем выступлении сопредседатель совета, министр промышленности и природных ресурсов Астраханской области Денис Афанасьев.

В ходе онлайн-встречи стороны обсудили логистические возможности астраханского воднотранспортного узла, а также вопросы организации паромного сообщения между каспийскими портами Туркменбаши (Туркменистан) и Оля (Астраханская область, РФ), продвижения продукции сельхозпроизводителей, организации поставок нерудных материалов и туркменского текстиля в Астраханскую область, установления прямых контактов между представителями туркменского и российского бизнеса.

В частности, стороны договорились предпринять меры по увеличению взаимного товарооборота путем активизации морских перевозок, в том числе организации регулярного паромного сообщения между портами Туркменбаши и Оля для доставки грузов. В данном аспекте подчеркнута важность скоординированной работы профильных министерств и ведомств Туркменистана и Астраханской области РФ.

Туркмено-астраханский совместный совет по вопросам предпринимательства был создан в соответствии с меморандумом между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и правительством Астраханской области (Российская Федерация), подписанным по итогам 11-го заседания Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству, состоявшегося в мае 2019 года в Ашхабаде. Первая встреча участников совета была проведена в минувшем году в рамках первого Каспийского экономического форума.

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