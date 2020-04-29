В МИД Туркменистана состоялись переговоры с генеральным секретарём Энергетической хартии

В МИД Туркменистана состоялась встреча в формате видеоконференции с генеральным секретарём Энергетической Хартии Урбаном Руснаком. Во встрече приняли участие советник президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам Ягшигелди Какаев, руководители и специалисты ряда министерств и ведомств, в том числе государственных концернов «Туркменгаз» и «Туркменнефть».

Стороны обсудили актуальные вопросы международного сотрудничества в энергетической сфере, модернизации Договора Энергетической хартии и влияние глобальной повестки дня на мировые энергетические рынки.

В частности, стороны рассмотрели вопросы международно-правового регулирования транзита энергоносителей. В этой связи было отмечено значение выдвинутых Туркменистаном инициатив о гарантиях надежности и защищенности поставок энергоносителей на мировые рынки, закрепленных соответствующими резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН.

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