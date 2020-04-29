В МИД Туркменистана состоялись переговоры онлайн с директором европейского бюро ВОЗ

В МИД состоялась встреча в формате онлайн с директором европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения доктором Хансом Клюге.

В ходе переговоров стороны отметили высокий уровень партнерства Туркменистана с ВОЗ и рассмотрели вопросы реализации совместных проектов по различным направлениям медицины.

Стороны также обсудили способы противодействия пандемии коронавируса нового типа. Глава Европейского регионального бюро ВОЗ отметил, что эпидемиологическая ситуация в мире по инфекционным заболеваниям в области общественного здравоохранения продолжает оставаться напряженной. В этой связи было подчеркнуто, что при содействии ВОЗ в Туркменистане налажена системная работа по профилактике и диагностике заболеваний в соответствии с международными стандартами.

Участники встречи отметили, что в целях дальнейшего укрепления национальной системы профилактики инфекционных заболеваний необходимо усиливать меры по санитарно-эпидемиологическому надзору.

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