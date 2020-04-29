В Ашхабаде обсудили проект программы сотрудничества между Туркменистаном и ПРООН

В офисе представительства ООН в Ашхабаде состоялся круглый стол, посвященный обсуждению проекта программы сотрудничества между правительством Туркменистана и Программой развития ООН (ПРООН) на 2021–2025 годы.

На встрече представители ПРООН подчеркнули ответственный подход Туркменистана к интеграции целей устойчивого развития (ЦУР) ООН в национальные проекты. Было отмечено, что новая программа отражает суть ЦУР, и Туркменистан стал одной из первых стран, принявших на национальном уровне все 17 целей устойчивого развития, изложенных в глобальной повестке дня на период до 2030 года.

Обменявшись мнениями о ключевых направлениях программы на 2021–2025 годы и подходах к ее практической реализации, участники встречи подтвердили приверженность Туркменистана и ПРООН конструктивному партнерству.

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