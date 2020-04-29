В МИД Туркменистана состоялись онлайн-переговоры со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии

Ключевые направления диалога Туркменистан – ЕС были обсуждены в ходе организованной в МИД Туркменистана встречи онлайн со спецпредставителем Евросоюза по Центральной Азии Питером Бурианом.

Особое внимание сторон было уделено целям и задачам новой стратегии ЕС для Центральной Азии, предусматривающей интенсификацию двустороннего и многостороннего партнерства в сфере безопасности, а также в торгово-экономической, транспортной и энергетической областях.

Стороны отметили позитивную динамику развития отношений между Туркменистаном и ЕС, наглядным подтверждением чему служат десятки совместных проектов и программ в области образования, охраны окружающей среды и экономики. Участники онлайн-встречи выразили уверенность в том, что проведение подобных переговоров и консультаций на систематической основе будет способствовать дальнейшей интенсификации многогранных отношений Туркменистана с государствами Европейского союза.

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