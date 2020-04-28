Глава офиса ЮНИСЕФ в Ашхабаде была принята в МИД Туркменистана

В МИД Туркменистана состоялась встреча вице-премьера, главы МИД Рашида Мередова с главой офиса ЮНИСЕФ в Ашхабаде Кристин Вейганд.

В ходе переговоров стороны отметили успешный характер долгосрочного сотрудничества между Туркменистаном и Детским фондом ООН. В частности, была подчеркнута эффективность программ для детей, которые были разработаны и реализованы на национальном уровне. Также в ходе встречи состоялся обмен мнениями о дальнейших мерах по цифровизации образования, здравоохранения, системы социальной защиты и готовности к чрезвычайным ситуациям.

Говоря о важности скоординированных действий на региональном и глобальном уровнях, стороны обсудили деятельность Туркменистана в сфере реализации прав ребенка в свете достижения Целей устойчивого развития.

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