|28.04.20 08:41
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В МИД Туркменистана состоялись переговоры с послом Евросоюза
В МИД Туркменистана состоялись переговоры вице-премьера, главы МИД Рашида Мередова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Европейского союза в Туркменистане Диего Руизом Алонзо.
Стороны обсудили ход развития партнерства между Туркменистаном и ЕС за последние годы, а также обменялись мнениями по вопросам реализации взаимовыгодных совместных проектов. Особое внимание собеседники уделили проблемам обеспечения устойчивых и надежных международных транспортных перевозок в условиях чрезвычайных ситуаций, а также развитию взаимодействия в сфере энергетики и гуманитарных связей.
Отдельной темой переговоров стала реализация новой стратегии ЕС для Центральной Азии.
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