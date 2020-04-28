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28.04.20 08:41

В МИД Туркменистана состоялись переговоры с послом Евросоюза

В МИД Туркменистана состоялись переговоры вице-премьера, главы МИД Рашида Мередова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Европейского союза в Туркменистане Диего Руизом Алонзо.

Стороны обсудили ход развития партнерства между Туркменистаном и ЕС за последние годы, а также обменялись мнениями по вопросам реализации взаимовыгодных совместных проектов. Особое внимание собеседники уделили проблемам обеспечения устойчивых и надежных международных транспортных перевозок в условиях чрезвычайных ситуаций, а также развитию взаимодействия в сфере энергетики и гуманитарных связей.  

Отдельной темой переговоров стала реализация новой стратегии ЕС для Центральной Азии.

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