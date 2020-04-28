В МИД Туркменистана состоялись переговоры с послом Евросоюза В МИД Туркменистана состоялись переговоры вице-премьера, главы МИД Рашида Мередова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Европейского союза в Туркменистане Диего Руизом Алонзо. Стороны обсудили ход развития партнерства между Туркменистаном и ЕС за последние годы, а также обменялись мнениями по вопросам реализации взаимовыгодных совместных проектов. Особое внимание собеседники уделили проблемам обеспечения устойчивых и надежных международных транспортных перевозок в условиях чрезвычайных ситуаций, а также развитию взаимодействия в сфере энергетики и гуманитарных связей. Отдельной темой переговоров стала реализация новой стратегии ЕС для Центральной Азии. © TURKMENISTAN.RU, 2020