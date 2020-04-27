В Туркменистане отметили Национальный праздник туркменского скакуна

В Туркменистане широко отметили Национальный праздник туркменского скакуна. Главные праздничные мероприятия состоялись в Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе под Ашхабадом при участии президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Перед началом праздничных скачек глава государства, вице-премьеры, руководители Меджлиса (парламента), силовых министерств и ведомств, областных администраций и мэрии Ашхабада осмотрели развернутую под открытым небом выставку изобразительного и декоративно-прикладного искусства, посвященную коням.

В этот день состоялось семь забегов праздничных скачек на различные дистанции, в каждом из которых приняли участие 12 скакунов. Затем состоялась церемония вручения денежных призов победителям праздничных скачек и проведенных на этой неделе марафона и соревнований по конкуру.

Победителям шести забегов были вручены денежные призы в размере 20 тысяч долларов США. Победителю заключительного, седьмого забега был вручен главный приз президента Туркменистана в размере 30 тысяч долларов.

Также победители на марафонской дистанции (60 километров) и в состязаниях по конкуру были награждены денежными призами в размере 20 тысяч долларов.

Мероприятия, посвященные Национальному празднику туркменского скакуна, прошли во всех регионах страны.

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