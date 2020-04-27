На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 16 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 16 сделок на 562 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Азербайджана и Киргизии приобрели пряжу хлопчатобумажную. Пряжа хлопчатобумажная также стала предметом сделок за манатные средства. Страны-покупатели: Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Китай. Общая сумма сделок составила 5 миллионов 316 тысяч манатов.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полиэтилен высокой плотности и полипропилен (ГК «Туркменгаз») на 30 миллионов 723 тысячи манатов.

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