В Туркменистане состоялся международный конкурс красоты ахалтекинских коней

В Ахалтекинском конном комплексе под Ашхабадом в присутствии президента Гурбангулы Бердымухамедова состоялся финальный тур международного конкурса красоты ахалтекинских коней, приуроченный к Национальному празднику туркменского скакуна.

В финал смотра, проводимого с 2011 года, вышли 10 великолепных ахалтекинцев, отобранных на предварительных этапах. Дважды (без снаряжения и в полном убранстве) коневоды выводили коней, являющихся элитой ахалтекинской породы, на смотровую площадку, чтобы жюри смогло объективно оценить красоту, стать и грацию участников конкурса красоты.

После долгого обсуждения жюри вынесло решение о признании самым красивым ахалтекинцем 2020 года вороного коня Гырсакара (Белолобого) из Ахалтекинского конного комплекса президента Туркменистана. Его сейис (тренер) заслуженный коневод Туркменистана Мамметмырат Газаков получил приз от имени главы государства – ключи от спортивного кроссовера Audi Q8.

Затем были объявлены имена победителей творческого конкурса на художественное воплощение красоты ахалтекинских коней в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства, в издательской продукции, фотоснимках и видеосюжетах. Победителям творческого конкурса от имени президента Туркменистана были вручены денежные призы в размере от 1 до 3 тысяч долларов США.

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