Президент Туркменистана в первый день месяца поста организовал разговение в мечети Ашхабада

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в первый день месяца Ораза дал садака-агзачар (разговение) в столичной мечети в жилом массиве Мир-7.

Здесь, на территории мечети, глава государства побеседовал со старейшинами, поблагодарив их за активное участие в общественной жизни страны. По завершении беседы глава государства и старейшины прошли в специальную трапезную, где было организовано разговение за счет авторских гонораров президента за литературную деятельность. Перед трапезой туркменский лидер пожелал собравшимся, чтобы прочитанные молитвы в первый день священного месяца Ораза были приняты Всевышним. Затем муфтий Туркменистана прочел молитву, после чего состоялась ритуальная трапеза.

Также этой мечети от имени главы Туркменистана был передан в дар автомобиль.

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