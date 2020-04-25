В Ашхабаде состоялось совместное заседание правительства и Международной ассоциации ахалтекинского коневодства

В Ашхабаде под председательством президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялось расширенное заседание правительства и юбилейное, десятое заседание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства. Участие в совместном заседании приняли руководители министерств и ведомств, главы областных администраций, члены Международной ассоциации ахалтекинского коневодства и руководители СМИ.

На заседании выступил президент Туркменистана, который сообщил, что за 10 лет, прошедших после создания Международной ассоциации ахалтекинского коневодства, членами ассоциации стали 155 юридических и физических лиц из 34 государств. Для развития отрасли коневодства, проведения соревнований и конкурсов международного уровня в стране построены конноспортивные комплексы, отвечающие мировым стандартам.

По словам главы государства, многое было сделано и для подготовки профильных специалистов высокой квалификации, созданы современные структуры для научно обоснованного развития коневодства, укрепления материально-технической базы отрасли.

«Для улучшения социально-бытовых условий жизни наших коневодов государство выделило средства в размере 680 миллионов долларов США. Мы и впредь будем вести масштабную работу в этом направлении», – сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

Он напомнил, что достойный вклад в популяризацию ахалтекинских скакунов в мире вносит группа национальных конных игр «Галкыныш» («Возрождение»). В качестве примера глава государства привел успешное выступление коллектива на международных цирковых фестивалях в России, Италии, Китае и Киргизии, где туркменские наездники были удостоены высших наград.

Также президент отметил, что приоритетными задачами отрасли являются восстановление древних родовых линий, сохранение чистоты породы и увеличение поголовья коней. По его словам, в этих областях значительно активизировалось сотрудничество с зарубежными коневодами, а в специальных вузах готовятся квалифицированные кадры по самым разным направлениям коневодства и конного спорта.

Затем на заседании выступил вице-премьер по сельскому хозяйству Эсенмырат Оразгельдыев, который внес предложение об учреждении почетного звания «Türkmenistanyň ussat halypa seýisi» («Мастер тренер-наставник Туркменистана»).

Одобрив это предложение, глава государства обратился к главе Меджлиса (парламента) с поручением провести соответствующую работу на законодательном уровне.

Затем под аплодисменты участников заседания Гурбангулы Бердымухамедов подписал указы о награждении коневодов страны государственными наградами, присвоении членам Международной ассоциации ахалтекинского коневодства, в том числе зарубежным, почетного звания «Türkmenistanyň at gazanan atşynasy» («Заслуженный коневод Туркменистана») и принятии новых членов в ассоциацию.

Глава государства поздравил туркменских и иностранных коневодов, поблагодарив их за работу по популяризации ахалтекинских скакунов в мире, и пожелал им профессиональных успехов.

Затем на заседании по видеосвязи выступили иностранные члены Международной ассоциации ахалтекинского коневодства. Они поздравили главу государства с Национальным праздником туркменского скакуна и поблагодарили за вклад в развитие ахалтекинского коневодства.

В заключение президент Туркменистана подписал постановление о проведении в апреле 2021 года в Ашхабаде следующего, одиннадцатого заседания Международной ассоциации ахалтекинского коневодства.

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