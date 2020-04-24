В Лебапской области стартовали мероприятия в честь Национального праздника туркменского скакуна

В административном центре Лебапского велаята (области) городе Туркменабате состоялись праздничные мероприятия, посвященные Национальному празднику туркменского скакуна. В праздновании приняли участие члены правительства, руководители Меджлиса (парламента), министерств, ведомств, дипломаты ряда иностранных государств, представители СМИ и многочисленные гости.

Торжества начались в здании Лебапской областной библиотеки, в фойе которой была организована выставка книг президента Гурбангулы Бердымухамедова, переведенных на иностранные языки. Особое место среди них заняли книги, посвященные лошадям: «Конь – символ верности и счастья», «Ахалтекинец – наша гордость и слава», «Стремительная поступь скакуна».

В конференц-зале библиотеки состоялась презентация книги «Конь – символ верности и счастья» на немецком, турецком и арабском языках. В презентации приняли участие посол ФРГ в Туркменистане Найтхарт Хефер-Виссинг, посол Турции Тоган Орал и временный поверенный в делах ОАЭ Абдулазиз Ал Хашими. Дипломаты в своих выступлениях отметили, что перевод этого произведения туркменского лидера вызвал огромный интерес у читателей стран, которые они представляют. В обсуждении книги посредством видеосвязи также приняли участие иностранные члены Международной ассоциации ахалтекинского коневодства.

Затем праздничные торжества продолжились в областном кон­носпортивном комплексе, где в преддверии Национального праздника туркменского скакуна был дан старт новому сезону скачек. Праздник собрал коневодов со всех регионов страны. Всем победителям праздничных соревнований были вручены денежные призы, а победителю заезда жокеев-наставников от имени президента Туркменистана были вручены ключи от внедорожника.

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