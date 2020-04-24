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24.04.20 09:36

В Академии художеств Туркменистана открылась выставка в честь Национального праздника туркменского скакуна

В галерее Академии художеств Туркменистана открылась выставка произведений искусства – участников конкурса на лучшее художественное изображение ахалтекинского коня. Ежегодное творческое состязание приурочено к Национальному празднику туркменского скакуна.

Более 200 живописных, графических, керамических, ювелирных и ковровых работ представили 150 преподавателей и студентов академии. Концепция конкурса – показать средствами изобразительного искусства роль ахалтекинских коней в истории и современной жизни туркменского народа. По условиям конкурса имена авторов и названия работ становятся известными после того, как профессиональное жюри выберет лучшую работу в каждой из номинаций.

Жюри конкурса, куда вошли известные художники, скульпторы, фотографы и педагоги искусств, возглавил народный художник Туркменистана Сарагт Бабаев.

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