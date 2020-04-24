В Ашхабаде прошли соревнования по конкуру в честь Национального праздника туркменского скакуна В открытом манеже Ашхабадского конноспортивного комплекса прошли соревнования по конкуру, приуроченные к Национальному празднику туркменского скакуна. В турнире, организованном государственным объединением «Туркменские кони» и Федерацией конного спорта Туркменистана, приняли участие более десятка всадников. Во время соревнований всадники продемонстрировали высокое мастерство и взаимопонимание со своими скакунами, доказав в очередной раз, что ахалтекинцев не зря именуют «крылатыми» или «небесными» конями. Победители и призеры соревнований будут окончательно определены 26 апреля, в день Национального праздника туркменского скакуна. © TURKMENISTAN.RU, 2020