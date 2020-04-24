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24.04.20 08:12

В Ашхабаде прошли соревнования по конкуру в честь Национального праздника туркменского скакуна

В открытом манеже Ашхабадского конноспортивного комплекса прошли соревнования по конкуру, приуроченные к Национальному празднику туркменского скакуна.

В турнире, организованном государственным объединением «Туркменские кони» и Федерацией конного спорта Туркменистана, приняли участие более десятка всадников. Во время соревнований всадники продемонстрировали высокое мастерство и взаимопонимание со своими скакунами, доказав в очередной раз, что ахалтекинцев не зря именуют «крылатыми» или «небесными» конями. Победители и призеры соревнований будут окончательно определены 26 апреля, в день Национального праздника туркменского скакуна.

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