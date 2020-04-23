Туркменистан принял участие в видеоконференции ЮНЕСКО, собравшей руководителей сферы культуры более двухсот стран мира. В ходе встречи в формате онлайн были обсуждены меры, принимаемые в мире по оказанию поддержки культурным учреждениям в условиях пандемии.

Туркменская сторона сообщила на видеоконференции, что сейчас в Туркменистане, где как во всем мире ведется масштабная борьба по профилактике этого заболевания, благодаря своевременно принятым мерам нет непосредственной опасности ее распространения. Поэтому культурные учреждения, такие как музеи, библиотеки, концертные залы, открыты для посещения, и никаких ограничений в данном направлении нет.

Также было отмечено, что в стране ведется работа по проведению различных культурных мероприятий международного характера в режиме онлайн. Одно из ближайших таких мероприятий, запланированных к проведению –международная фотовыставка и конференция «Нейтралитет Туркменистана: гарантия мира и процветания», которая состоится в мае в Музее изобразительных искусств страны. На сегодняшний день в выставке изъявили желание принять участие фотохудожники из 12 стран мира.

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