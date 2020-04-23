Главы МИД Туркменистана и Азербайджана обсудили по телефону вопросы транспортного взаимодействия Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе телефонного разговора обсудили ряд актуальных вопросов партнерства в области транспорта. Стороны рассмотрели ход реализации двусторонних договоренностей, достигнутых в ходе переговоров президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и президента Азербайджана Гейдара Алиева, прошедших 11 марта этого года в Баку. Стороны особо подчеркнули актуальность двустороннего сотрудничества в транспортно-коммуникационной сфере. По мнению сторон, прямое морское сообщение на Каспии между портами Туркменбаши и Алят являются важным элементом развития торгово-экономических связей на Евразийском континенте. Отметив высокую эффективность взаимодействия в области транспорта, главы дипломатических ведомств подчеркнули необходимость использования новых форм партнерства, нацеленных на обеспечение результативного функционирования транспортных коридоров по линии Восток – Запад. В этой связи министры договорились поддерживать тесные регулярные контакты между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Азербайджана. © TURKMENISTAN.RU, 2020