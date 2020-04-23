Туркменистан избран в члены двух структур ООН, входящих в состав Экономического и социального совета организации. Как сообщили из штаб-квартиры ООН, Ашхабад избран в комиссию социального развития на 2021-2025 годы и комиссию по науке и технике в целях развития на 2021-2024 годы.

Это событие, произошедшее в год 25-летия туркменского нейтралитета, стало очередным свидетельством признания мировым сообществом эффективности социально-экономической политики Туркменистана.

Развитие сотрудничества с ООН является одним из приоритетных направлений внешнеполитической стратегии Туркменистана. В 2018 году страна была избрана в члены Экономического и социального совета ООН на 2019-2021 годы, а в 2019 году вошла в исполнительный совет Всемирной продовольственной программы (2020-2022 г.), комиссию по народонаселению и развитию (2020-2024 г.) и комиссию по наркотическим средствам (2020-2023 г.).

© TURKMENISTAN.RU, 2020