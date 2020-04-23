На брифинге в МИД Туркменистана рассказали о мерах борьбы с коронавирусом COVID-19

В МИД Туркменистана состоялся брифинг на тему «Развитие системы здравоохранения Туркменистана и международное сотрудничество».

Во встрече приняли участие руководители и представители ряда туркменских министерств, ведомств, главы дипломатических миссий иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Ашхабаде, а также местные и зарубежные журналисты.

На брифинге было рассказано об усилиях, принимаемых туркменским правительством по профилактике заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19. В частности, особое внимание было уделено мерам, принятым в здравоохранении, а также в области международного пассажирского и грузового транспортного сообщения для предотвращения проникновения инфекции на территорию страны. На брифинге было заявлено, что в Туркменистане не зафиксировано ни одного случая заболевания, вызванного коронавирусом.

В своих выступлениях представители международных организаций, в частности постоянный координатор ООН в Туркменистане Елена Панова, глава офиса ВОЗ в Ашхабаде Паулина Карвовска, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман и другие отметили эффективность принимаемых в Туркменистане мер в области здравоохранения. Выступившие особое внимание уделили высокому уровню иммунизации населения страны, а также важности проектов и программ по борьбе с инфекционными и неинфекционными заболеваниями.

В ходе брифинга также состоялся обмен мнениями относительно дальнейшего сотрудничества Туркменистана с международными организациями в области здравоохранения.

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