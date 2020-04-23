Президент Туркменистана и Генсек ООН в ходе телефонного разговора обсудили вопросы противодействия пандемии коронавируса

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе телефонного разговора обсудили вопросы борьбы с пандемией коронавируса нового типа.

Как отметил туркменский лидер, сегодня человечество столкнулось с новым, крайне серьезным вызовом, охватившим обширные географические пространства на планете и меняющим привычную жизнь многих государств и народов. По его словам, в этой связи как никогда ранее является востребованной роль ООН как единственной универсальной международной структуры, способной консолидировать усилия всего мирового сообщества в борьбе с возникшей угрозой.

По мнению Гурбангулы Бердымухамедова, в нынешних условиях призыв о глобальном перемирии в ответ на пандемию коронавируса, с которым Генеральный секретарь обратился к народам планеты 23 марта текущего года, обретает особую актуальность. Президент подчеркнул, что Туркменистан как государство, чей нейтральный статус признан ООН, полностью поддерживает эту инициативу, рассматривая ее в широком контексте в качестве призыва к сплоченности между странами, объединению их усилий в борьбе против вызовов и угроз современности.

В этой связи глава государства вкратце остановился на опыте Туркменистана в совместной работе со странами региона и другими соседними государствами в вопросах противодействия распространению инфекционных заболеваний в настоящее время. В частности, президент отметил, что Туркменистаном вместе с Узбекистаном и Азербайджаном осуществляются скоординированные действия по обеспечению эффективных санитарно-карантинных мероприятий на общих границах. Он подчеркнул, что совместно с узбекскими и казахскими соседями осуществлен ряд мер по созданию благоприятных условий для пребывания граждан государств на территориях друг друга.

Также глава государства выразил Генеральному секретарю ООН глубокую признательность за выдвинутую им 30 марта инициативу о разработке национальных планов по обеспечению готовности и реагированию на случай коронавирусной инфекции. «Правительство Туркменистана совместно с постоянным координатором Организации Объединенных Наций в нашей стране и агентствами ООН завершает работу по подготовке такого национального плана, который будет рассмотрен в самое ближайшее время», - сказал президент.

Глава государства выразил убеждение, что борьба с пандемией должна сопровождаться поиском новых форм и методов работы, позволяющих всем государствам мира поддерживать в нормальном режиме деятельность как национальных финансово-экономических систем, так и глобальной экономики в целом. По его словам, для этого необходимо обеспечить высокий уровень консолидации в международном сообществе, разработать и внедрить новые модели взаимодействия между странами, регионами и континентами.

«ООН в этом процессе должна быть отведена ключевая, координирующая роль. Туркменистан готов предоставить свой опыт и возможности для решения задач по восстановлению мировой экономики под эгидой ООН», - подчеркнул Бердымухамедов.

Учитывая важность в нынешней ситуации транспортной сферы, президент высказался о целесообразности открыть в рамках ООН широкий многосторонний диалог по транспортной проблематике с участием всех государств – членов ООН, специализированных международных структур, мировых финансовых институтов и других заинтересованных сторон. По мнению туркменского лидера, основным итогом такого диалога могла бы стать резолюция либо другой документ Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам транспортных коммуникаций в кризисных условиях.

Поблагодарив туркменского лидера за всемерную поддержку в вопросах сотрудничества с ООН и ее специализированными структурами, Антониу Гутерриш подчеркнул, что Туркменистан зарекомендовал себя как надежный и ответственный партнер ООН.

В завершение телефонного разговора Гурбангулы Бердымухамедов и Антониу Гутерриш, обменявшись пожеланиями здоровья и успехов, выразили уверенность в дальнейшем динамичном развитии двустороннего взаимодействия, выстраиваемого на долгосрочной основе и отвечающего интересам мира, благополучия и прогресса.

Телефонный разговор состоялся по инициативе Генерального секретаря ООН.

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