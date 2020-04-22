В Туркменистане принят закон, предусматривающий строительство на границе дезинфекционных барьеров

В Туркменистане вступил в силу закон «О внесении дополнения и изменения в некоторые законодательные акты Туркменистана», подписанный президентом Гурбангулы Бердымухамедовым и опубликованный в туркменских газетах.

Документ дополняет закон «О Государственной границе Туркменистана», принятый 4 мая 2013 года, статьей 221 «Усиленные меры контроля в пунктах пропуска».

Согласно этой статье, в случае возникновения обстоятельств, которые могут в массовом порядке нанести вред здоровью населения, в целях осуществления особых и более усиленных дополнительных видов контроля, в пунктах пропуска строятся дезинфекционные барьеры для автотранспорта и сооружения, предназначенные для обеззараживания – дезинфекции автомобильного и железнодорожного транспорта. В этих сооружениях проводится дезинфекция и, в соответствии с результатами первичных проверок, в установленном порядке осуществляются дезинфекционно-фумигационные работы против насекомых на ввозимых подкарантинных растениях и продукции, произведенной из них.

Согласно закону, эти работы осуществляются соответствующими министерствами и ведомствами по поручению Кабинета министров Туркменистана. Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

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