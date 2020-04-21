В МИД Туркменистана состоялись переговоры по видеосвязи с делегацией Организации экономического сотрудничества и развития

В МИД Туркменистана состоялась переговоры в формате онлайн с делегацией Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) во главе с руководителем отдела Евразии секретариата глобальных связей организации Уильямом Томпсоном.

В ходе встречи стороны обсудили нынешний уровень сотрудничества между Туркменистаном и ОЭСР, включая реализацию текущих проектов. В частности, стороны рассмотрели возможности развития экономической интеграции и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в стране.

Также в ходе переговоров были обсуждены современные вызовы в глобальной экономике и совместные пути их преодоления.

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