|21.04.20 08:21
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В МИД Туркменистана состоялись переговоры по видеосвязи с делегацией Организации экономического сотрудничества и развития
В МИД Туркменистана состоялась переговоры в формате онлайн с делегацией Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) во главе с руководителем отдела Евразии секретариата глобальных связей организации Уильямом Томпсоном.
В ходе встречи стороны обсудили нынешний уровень сотрудничества между Туркменистаном и ОЭСР, включая реализацию текущих проектов. В частности, стороны рассмотрели возможности развития экономической интеграции и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в стране.
Также в ходе переговоров были обсуждены современные вызовы в глобальной экономике и совместные пути их преодоления.
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